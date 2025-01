Acidente com carro que derrubou poste em Brasília deixou dois feridos

Um carro, modelo Ford Ka de cor prata, se envolveu em acidente de trânsito na noite dessa sexta-feira (10/1). O veículo derrubou um poste de iluminação pública na Via L4 Sul, próximo à entrada da Ponte das Garças, no Setor de Clubes Sul.

Chegando ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) verificaram que as duas pessoas que estavam no veículo, um rapaz de 19 anos e uma jovem, de 20, já haviam saído do carro por conta própria.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Reprodução/CBMDF 2 de 3 Reprodução/CBMDF 3 de 3 Reprodução/CBMDF

Ambos, ao serem atendidos pelos socorristas, queixaram-se de dores na cabeça, nos joelhos e nos ombros. Eles foram transportados conscientes e orientados ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Duas faixas da via foram interditadas para o atendimento. A Neoenergia precisou ser acionada por conta do desligamento do poste.

Não foi possível determinar a dinâmica do acidente. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).