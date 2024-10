Acidente com equipe de remo pode ter sido causado por perda de freio

A Polícia Civil do Paraná está apurando as circunstâncias de um trágico acidente ocorrido na BR-376, em Guaratuba, que resultou na morte de nove pessoas. Entre as vítimas estão adolescentes do Projeto Remar para o Futuro, seu treinador e o motorista da van. O acidente aconteceu por volta das 21h40 do último domingo, 20, quando uma carreta, que aparentemente apresentou falha nos freios, colidiu com a parte traseira do veículo que transportava os jovens após o Campeonato Brasileiro Unificado em São Paulo. Na van, estavam dez ocupantes, e apenas um adolescente conseguiu sobreviver ao impacto. O motorista da carreta, que sofreu ferimentos leves, deverá ser indiciado por homicídio culposo. A Polícia Civil planeja realizar investigações complementares e ouvir o único sobrevivente para esclarecer os detalhes do acidente.

Em um gesto de respeito às vítimas, a Força Aérea Brasileira ficará encarregada do transporte das urnas funerárias. O velório coletivo das vítimas será realizado em Pelotas, onde a prefeitura já decretou luto oficial de sete dias em memória dos falecidos. A tragédia gerou comoção na comunidade e entre os familiares dos jovens atletas. As autoridades locais estão mobilizadas para prestar apoio às famílias afetadas por essa perda irreparável. A investigação da Polícia Civil busca não apenas responsabilizar os envolvidos, mas também entender as causas que levaram a esse acidente devastador. A expectativa é que as apurações tragam clareza e justiça para todos os afetados.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA