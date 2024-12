Acidente com quatro veículos deixa duas pessoas presas às ferragens no Vale do Jiquiriçá

Duas pessoas sofreram ferimentos graves em um acidente que envolveu quatro veículos em um trecho da BA-026 de Planaltino, no Vale do Jiquiriçá. O fato ocorreu nesta quinta-feira (19). Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, um caminhão, que seguia sentido Maracás, na mesma região, teria tido um problema nos freios, o que causou uma colisão lateral com outro veículo de grande porte.

Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

A batida ainda envolveu dois carros, entre eles um Fiat Strada. Na colisão, duas pessoas ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital Municipal Álvaro Bezerra, em Maracás. Por conta do acidente, a pista ficou interditada durante longo período até a remoção dos veículos e das máquinas que era m transportadas pela carreta.

A BA-026, que interliga e Nova Itarana, Planaltino, Maracás à BR-116 tem registrado diversas acidentes ao longo deste ano, informou o blog.