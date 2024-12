Acidente com três caminhões deixa 2 motoristas mortos no Norte da Bahia

Duas pessoas morreram em um acidente no final da madrugada desta terça-feira (24) em um trecho da BR-407 de Jaguarari, no Piemonte Norte do Itapicuru. Segundo informações da TV São Francisco, uma das vítimas estavam em um dos dois caminhões que estavam parados no acostamento da pista, na altura do km 85.

Foto: Reprodução / TV São Francisco

O fato ocorreu por volta das 5h30, perto do distrito do Flamengo, na zona rural de Jaguarari. Um terceiro caminhão seguia na estrada quando colidiu com o primeiro estacionado, que por sua vez, bateu no segundo caminhão.

Com isso, morreram os condutores do caminhão que provocou a primeira colisão e o do último veículo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na ocorrência, que deve ser investigada.