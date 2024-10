Acidente com trio elétrico em Pernambuco deixa três mortos e seis feridos

Um grave acidente envolvendo um trio elétrico do grupo musical Trio Zeus, em Machados, Pernambuco, deixou mortos e feridos. O incidente aconteceu neste domingo (20) que resultou na morte de três membros da banda e deixou seis pessoas feridas, aconteceu em uma área conhecida como Curva da Pedra. As autoridades foram rapidamente acionadas, incluindo a Polícia e o Corpo de Bombeiros. No local, os socorristas encontraram duas vítimas já sem vida, enquanto uma terceira foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Entre os feridos, seis pessoas foram encaminhadas ao Hospital Edison Alvares, com quatro delas em estado crítico.

O grupo musical havia realizado uma apresentação na noite anterior, durante uma festa em comemoração à reeleição do prefeito Juarez da Banana. O prefeito expressou seu pesar pelo trágico acidente e pelas vidas perdidas. A situação gerou grande comoção na comunidade local. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco anunciou que a Polícia Civil está conduzindo uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA