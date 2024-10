Acidente com van de equipe de remo no Paraná deixa 6 mortos

Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e uma van que transportava atletas de uma equipe de remo deixou ao menos seis mortos na noite desse domingo (20/10) na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguem no local nesta segunda-feira (21/10) para atendimento das vítimas. A rodovia está interditada no sentido Santa Catarina.

O caso ocorreu por volta das 21h40, no km 665, no sentido Sul. Conforme a polícia, a carreta, que era conduzida por um homem de 30 anos, perdeu os freios e atingiu a traseira da van, que foi projetada à frente e atingiu um carro. Em seguida, a van rodou na pista e o caminhão a arrastou para fora, tombando sobre ela.

