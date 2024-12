Acidente de trânsito no ES deixa 5 mortos. Motorista é preso

Cinco pessoas morreram em um acidente entre dois carros na Rodovia Othovarino Duarte Santos (ES-010), em São Mateus, no norte do Espírito Santo, na madrugada desse sábado (21/12). Segundo a Polícia Civil, um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante e autuado por cinco homicídios culposos (crime não intencional) na direção de veículo.

De acordo com a Polícia Científica (PCIES), a perícia foi acionada por volta das 4h30 ainda do sábado. Os corpos das cinco vítimas do acidente fatal — três homens de 18, 51 e 18 anos e, de duas mulheres de 16 e 57 anos — foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares, “para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares”.

A Polícia Civil capixaba (PCES) reporta que levou o suspeito à Delegacia Regional de São Mateus, onde ele foi autuado em flagrante “por cinco homicídios culposos na direção de veículo, majorados por não prestar socorro, em concurso formal. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP)”.

“A autoridade policial, ao analisar os fatos e as circunstâncias da condução do suspeito, constatou que o mesmo cometeu homicídios culposos na direção de um veículo automotor, conforme previsto no Art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para a configuração do crime, foi observada a conduta imprudente, negligente e imperita por parte do condutor, com nexo causal entre sua ação e o resultado fatal”, afirmou a Polícia Civil.

A polícia destaca também que a autuação foi aplicada com agravante, “uma vez que o condutor e o passageiro, cientes da gravidade do acidente, abandonaram o local sem prestar socorro às vítimas, caracterizando a majorante por não ter agido conforme a obrigação legal”.