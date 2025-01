Acidente deixa dois mortos em trecho da BA-634 na Serra do Tomba

Um acidente deixou dois mortos na rodovia BA-634, em trecho conhecido como Serra do Tomba, entre os municípios de Itambé e Ribeirão do Largo, no Centro Sul baiano, na noite desta sexta-feira (3). As vítimas foram um empresário do ramo de bebidas e o seu funcionário, que acabaram colidindo frontalmente com outro veículo e morreram no local.

Conforme divulgado pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o acidente ocorreu na subida da serra, e com o impacto, o carro utilizado pela dupla capotasse saísse da pista. Nas imagens, é possível ver que o carro ficou com as rodas para cima após a colisão. Ambas as vítimas faleceram no local.

Os corpos das vítimas foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica e levados para o Instituto Médico Legal em Itapetinga. Os ocupantes do segundo veículo passam bem.