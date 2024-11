Acidente deixa moto destruída em Barragem Nova

Na manhã deste domingo (3), um grave acidente envolvendo uma motocicleta chocou os transeuntes na Barragem Nova. O impacto foi tão violento que a moto ficou totalmente destruída, com peças espalhadas pela estrada, como se tivesse sido desmontada.

Pessoas que estavam no local se mobilizaram para oferecer os primeiros socorros ao motociclista, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para auxiliar no resgate.

Apesar da cena impressionante, as autoridades ainda não confirmaram a causa do acidente, que será investigada para determinar o que provocou a colisão. As informações são do site Blog do Valente.