Acidente deixa mulher morta e mais cinco feridos em capotamento na Bahia

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um capotamento ocorrido no final da madrugada desta quarta-feira (20) em um trecho da BA-120 de Riachão do Jacuípe, na região da Bacia do Jacuípe. As vítimas estavam em um veículo modelo Crosfox.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o acidente ocorreu perto da entrada para o povoado de São Lourenço, zona rural de Riachão do Jacuípe. A mulher que foi a óbito acabou sendo arremessada para fora do carro. As outras cinco pessoas, quatro mulheres e um homem, ficaram presas às ferragens.