Acidente deixa quatro pessoas mortas após batida entre caminhão e carro na divisa da Bahia com Minas

Pelo menos quatro pessoas morreram em um acidente na manhã desta sexta-feira (3) em um trecho da BR-116 de Encruzilhada, na divisa da Bahia com Minas Gerais. O fato ocorreu após uma batida entre um caminhão e um carro. Ainda não há informações sobre em que veículo as vítimas estavam.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), via G1, o acidente aconteceu no km 929, por volta das 6h. Devido ao acidente, a pista foi bloqueada nos dois sentidos. Com isso, um engarrafamento foi formado na pista. Até por volta das 11h, já eram oito quilômetros de obstrução da pista, sentido Sul do país.

O Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, acompanha o fato. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.