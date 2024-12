Acidente deixa três pessoas feridas em Luis Eduardo Magalhães

Uma colisão entre um carro e um poste deixou três pessoas feridas em Luís Eduardo Magalhães, na madrugada deste domingo (8). O acidente ocorreu por volta das 04h30 na Avenida Octagonal, no bairro Jardim Imperial, em frente à Câmara Municipal de Vereadores.

De acordo com informações, o Fiat/Palio seguia pela Avenida Octagonal, em direção ao centro da cidade, com seis ocupantes, incluindo três menores, quando o condutor perdeu o controle do veículo ao desviar de uma motocicleta e colidiu frontalmente contra um poste de alta tensão. O impacto fez com que o carro rodasse na via, deixando uma das ocupantes presa no interior do veículo.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, três mulheres com idades de 13, 14 e 19 anos. Elas sofreram ferimentos e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. O condutor e outros dois ocupantes, sendo um menor, não sofreram ferimentos.