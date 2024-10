Acidente deixa uma pessoa ferida na Av. Bonocô, em Salvador

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida, na manhã desta quarta-feira (30), no final da Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô.

O caso foi registrado no sentido BR-324. Segundo relato de um dos condutores envolvido na colisão, ele foi surpreendido com um carro dando ré na pista e colidiu contra a traseira do veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a passageira que ficou ferida.