Acidente deixa uma pessoa ferida na BA-026

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa ferida na BA-026, na manhã do último sábado (8). O fato ocorreu na entrada de acesso às localidades do Pitu e Cabeça do Boi, próximo a Amargosa, no interior da Bahia.

Segundo o site Criativa Oline, o motociclista colidiu com o carro após desviar de um bambu caído na pista. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não há informações sobre seu estado de saúde. O motorista do carro não sofreu ferimentos.