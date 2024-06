Acidente é registrado no centro de Itamaraju

Um internauta do portal Itamaraju Notícias enviou nesta terça-feira (04) de junho, imagens de um acidente na região central de Itamaraju.

Nas imagens enviadas pelo internauta, foi possível notar que dois ocupantes de uma motocicleta acabaram necessitando de atendimento médico, após a colisão com outro veículo.

Pessoas que transitavam nas proximidades do cruzamento da Avenida Antônio Mascarenhas e Rua Duque de Caxias, tentaram mobilizaram as autoridades e equipes de saúde, para promoverem os primeiros atendimentos.

No entanto, a demora no atendimento gerou grandiosa insatisfação e lentidão no trânsito.

A polícia militar da 43ª CIPM também foi notificada sobre o acidente.

