Acidente em Itamaraju: Colisão entre motos mobiliza resgate e bloqueia trânsito

Um grave acidente movimentou a noite desta sexta-feira (18), na Avenida Perimetral, em Itamaraju, envolvendo duas motocicletas. O impacto foi violento e deixou os ocupantes das motos feridos, exigindo atendimento médico urgente.

Populares que testemunharam o acidente mobilizaram rapidamente o SAMU 192, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Trânsito. As equipes de resgate prontamente estiveram na localidade, prestando os primeiros socorros. Com ferimentos significativos, os envolvidos foram imobilizados e encaminhados para o hospital municipal.

Enquanto o atendimento acontecia, a via foi bloqueada pela equipe de trânsito, que direcionou o tráfego para evitar novos incidentes. As motocicletas, danificadas pela colisão, foram removidas com o auxílio dos militares, liberando a avenida para circulação.

A perícia ainda vai investigar as causas do acidente, mas o cenário foi de tensão e agilidade por parte das equipes envolvidas no resgate.