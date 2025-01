Acidente em Jequié deixa um morto e mulher ferida após tombamento de carro

Na noite de sábado (11), um trágico acidente resultou na morte de um homem e deixou sua companheira ferida em Jequié, no Médio Rio de Contas, sudoeste da Bahia. O casal viajava em um veículo que tombou em uma via de acesso ao Residencial Segredo, um empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Curral Novo. No momento do acidente, chovia na região.

Com o tombamento, a mulher, de 32 anos, foi projetada para fora do carro e sofreu ferimentos. Ela foi socorrida por equipes de resgate e levada ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), onde permanece internada neste domingo (12) na sala vermelha da unidade hospitalar. Seu estado de saúde não foi divulgado, mas ela recebeu atendimento imediato após o acidente.

Já o corpo do homem, identificado como Jean Souza, não resistiu aos ferimentos e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié para exames de necropsia. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, mas as autoridades apontam que as condições meteorológicas podem ter contribuído para o tombamento do veículo.

O acidente gerou grande comoção entre os moradores de Jequié, e as autoridades locais continuam a apurar as causas da tragédia. A vítima e a mulher ferida estavam, segundo testemunhas, em deslocamento pela área quando o veículo perdeu o controle e tombou.