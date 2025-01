Acidente em MG: seis das 41 vítimas da batida entre ônibus e carreta ainda não foram identificadas

Seis dos 41 corpos das vítimas do trágico acidente entre um ônibus e uma carreta em Minas Gerais ainda não foram identificados. De acordo com informações do Governo de Minas, 35 corpos já foram reconhecidos e 23 deles já foram retirados por seus familiares. A identificação dos seis corpos restantes está sendo realizada através de exames de DNA. O acidente, que ocorreu no dia 21 de dezembro na BR 116, em Teófilo Otoni, resultou na morte de 41 pessoas e deixou seis feridos. O motorista da carreta envolvida no acidente fugiu do local, mas se apresentou à polícia dois dias após o ocorrido. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente.

Para auxiliar na investigação, a polícia está utilizando tecnologia de scanner 3D, que permite uma análise mais detalhada da cena do acidente. Além disso, os motoristas que estavam envolvidos no incidente já foram ouvidos pelas autoridades. A perícia dos veículos também foi realizada para entender melhor as causas do trágico evento. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do acidente e responsabilizar os envolvidos. A tragédia gerou grande comoção na região e entre os familiares das vítimas, que buscam respostas e justiça.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA