Acidente em Minas Gerais é a maior tragédia em rodovias federais desde 2007

Um grave acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, resultou na morte de pelo menos 38 pessoas na madrugada deste sábado (21). O incidente ocorreu por volta das 3h30, quando um ônibus da empresa ENTRAM, que fazia a rota de São Paulo para Jequié, perdeu o controle após um pneu estourar. O veículo colidiu com uma carreta carregada de pedras e saiu da pista, pegando fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que muitos dos corpos foram encontrados carbonizados.

Investigações preliminares sugerem que um bloco de granito transportado pela carreta pode ter sido um fator que contribuiu para a tragédia. O motorista da carreta, que fugiu do local, está sendo procurado pelas autoridades. Além disso, a rodovia havia passado pela retirada de radares de velocidade recentemente, o que pode ter impactado a segurança na via.

Das 45 pessoas que estavam no ônibus, 13 conseguiram sobreviver, embora tenham sofrido ferimentos. A prefeitura de Teófilo Otoni comunicou que os sobreviventes foram levados para diferentes hospitais da região para receber atendimento médico. A BR-116 é conhecida por ser uma das rodovias mais perigosas do Brasil, com um total de 559 mortes registradas em 2023, sendo 155 delas apenas em Minas Gerais.

Em resposta ao acidente, o governador do estado, Romeu Zema, ordenou a mobilização total das forças estaduais para prestar assistência às vítimas e suas famílias. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é a maior tragédia em estradas federais pelo menos desde 2007, início da série histórica disponível para consulta

*Reportagem produzida com auxílio de IA

