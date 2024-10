Acidente em parque de diversões em Porto Alegre deixa ao menos duas adolescentes feridas

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está apurando um incidente ocorrido no Park Tupã, em Porto Alegre, onde duas adolescentes, de 16 e 17 anos, sofreram ferimentos após caírem de um brinquedo conhecido como Orbit. Uma das jovens teve apenas ferimentos leves e já recebeu alta médica, enquanto a outra, que fraturou duas vértebras e a canela, continua internada e aguarda uma cirurgia. O acidente aconteceu por volta das 16h30, quando as travas de segurança do brinquedo falharam. A adolescente de 16 anos caiu imediatamente, enquanto a outra jovem tentou se segurar, mas acabou se soltando de uma altura de três metros. A situação gerou preocupação entre os frequentadores do parque.

Até o momento, os proprietários do parque não foram encontrados, e as investigações seguem em andamento. O delegado Vinicius Nahan afirmou que não houve erro humano, mas sim uma possível falha mecânica no equipamento. Um vídeo que circulou nas redes sociais, gravado duas semanas antes do acidente, mostrou o mesmo brinquedo apresentando problemas, embora ninguém tenha se ferido na ocasião. A perícia está sendo realizada para esclarecer as circunstâncias do acidente. A investigação também está considerando a possibilidade de lesão corporal culposa e a adequação dos serviços de segurança oferecidos aos usuários do parque.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA