Acidente em Vinhedo foi o quinto mais fatal do Brasil

Um trágico acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo, vitimou 62 pessoas e se tornou o quinto mais fatal da história da aviação brasileira. A aeronave da empresa Voepass, um turboélice de passageiros modelo ATR72, decolou de Cascavel, no Paraná, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e seguia para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A aeronave caiu em um condomínio no bairro Capela, na cidade de Vinhedo, interior paulista.

A maior tragédia aeronáutica do país ocorreu em 17 de julho de 2007, em São Paulo, quando 199 pessoas morreram após um avião com 187 pessoas a bordo não conseguir pousar na pista do Aeroporto de Congonhas. A aeronave atravessou a Avenida Washington Luiz e bateu no prédio da TAM Express. Em 29 de setembro de 2006, em Mato Grosso, 154 pessoas morreram quando um Boeing da Gol colidiu com um jato Legacy no ar e caiu na região de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá.

Outros acidentes aéreos também marcaram a história da aviação brasileira. Em 8 de julho de 1982, no Ceará, um acidente com 137 mortes ocorreu quando um avião da VASP, que viajava de São Paulo para Fortaleza, caiu ao se aproximar do Aeroporto Pinto Martins. Em 31 de outubro de 1996, em São Paulo, um Fokker 100 da Companhia Aérea TAM caiu dois minutos após a decolagem, destruindo oito casas no bairro do Jabaquara, na zona sul da capital paulista, resultando em 99 mortes.

Fora do Brasil, a queda do voo Air France 447 no Oceano Atlântico, em 1º de junho de 2009, deixou 228 mortos, sendo o maior desastre aéreo em território brasileiro. Outro acidente trágico ocorreu em 29 de novembro de 2016, na Colômbia, quando o voo da companhia aérea LaMia, que transportava o elenco da Chapecoense e membros da imprensa brasileira para a final da Copa Sul-Americana, precisou fazer um pouso forçado, resultando em 71 mortes.