Acidente entre ambulância e caminhão deixa quatro mortos em Juazeiro

Uma ambulância colidiu com um caminhão na madrugada de segunda-feira (7), na BR-407, em trecho da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia e causou a morte de quatro homens, funcionários de uma empresa que presta atendimentos de saúde domiciliar e que estavam no carro ambulatorial.

Três das vítimas fatais foram identificadas: Arnon Lopes Franklin (médico), Josenildo Pereira da Silva (motorista da ambulância) e Antônio Gomes dos Santos (enfermeiro), segundo informações da TV São Francisco.

O acidente ocorreu por volta das 3h, no km 28, perto do distrito de Carnaíba do Sertão, na zona rural do município. A ambulância bateu no fundo do caminhão, que estava carregado de algodão moído, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em função do batida, a pista ficou parcialmente interditada.