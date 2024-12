Acidente entre moto e bicicleta motorizada deixa um ferido em Luis Eduardo Magalhães

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta motorizada deixou um homem ferido na tarde deste domingo (22), em Luis Eduardo Magalhães, no Oeste baiano. A colisão ocorreu por volta das 17h, no cruzamento da rua Caminho das Flores com a rua São Paulo, no loteamento Top Park.

Segundo informações preliminares da polícia ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a motocicleta Yamaha/Factor seguia pela rua Caminho das Flores quando foi atingida pela bicicleta motorizada que trafegava pela rua São Paulo. Com o impacto, o condutor da bicicleta sofreu ferimentos na cabeça e na perna direita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. O condutor da motocicleta não se feriu.