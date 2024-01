Acidente entre ônibus e carro deixa oito mortos em Campanário (MG)

Um acidente entre um ônibus e um carro resultou em oito mortes na cidade de Campanário, em Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo de passeio perdeu o controle após o pneu se soltar e colidiu com o coletivo em cima de uma ponte na BR-116. Das vítimas fatais, seis estavam no carro, e duas, no ônibus. O acidente também deixou dezenas de feridos, que foram encaminhados para hospitais da região. As equipes de resgate relataram que o ônibus transportava 45 passageiros no momento do acidente. Os dois veículos seguiam em direções opostas e colidiram frontalmente na ponte. A suspeita é de que um problema mecânico no automóvel tenha sido a causa do acidente.

O carro de passeio ficou completamente destruído com o impacto, enquanto o ônibus acabou caindo da ponte e ficou pendurado em uma ribanceira, a poucos metros de um rio. O coletivo estava indo de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, para Piracicaba, em São Paulo. A empresa responsável pelo ônibus, Transminas Viação, afirmou que está prestando todo o auxílio necessário aos familiares das vítimas e que a seguradora está cuidando do velório e enterro dos mortos. Parte dos passageiros que não se machucaram já foi encaminhada para São Paulo. O acidente causou a interdição da rodovia por cerca de cinco horas, gerando um congestionamento de aproximadamente 20 quilômetros.