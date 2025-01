Acidente entre Siena e Strada deixa duas pessoas mortas em Miguel Calmon

Uma violenta colisão frontal entre um Fiat Siena e uma Fiat Strada deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na noite de domingo (5), por volta das 19h, na rodovia BA-131, no trecho que liga Miguel Calmon a Jacobina.

Segundo informações do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, Dernival do Nascimento Amorim, 60 anos, que conduzia o Siena, morreu no local do acidente durante a colisão. Já Valter Carvalho, conhecido como Valtinho do Gesso, um dos ocupantes da Strada, não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada.

Os outros quatro ocupantes dos veículos, incluindo duas crianças, ficaram feridos, sendo encaminhados para o mesmo hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado até o momento. As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A perícia foi realizada no local para tentar identificar as causas da colisão. A notícia causou grande comoção nas cidades de Miguel Calmon e Jacobina, onde as vítimas eram conhecidas.