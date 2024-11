Acidente entre veículos deixa um morto e outros feridos em rodovia no Vale do Jequiriçá na Bahia

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após um acidente entre veículos de passeio na manhã deste sábado (09) na Rodovia BA-026, trecho que compreende o município de Planaltino, no Vale do Jequiriçá.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual ao Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, na colisão frontal entre um Fiat Uno e um Pálio um homem de 52 anos, identificado como Edvaldo Nascimento da Silva faleceu e, duas crianças, uma de 07 anos e um bebê de 03 meses foram socorridas ao Hospital de Planaltino, outras duas vítimas levadas ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O desastre provocou interdição da estrada e uma equipe da PRE foi acionada para contornar o trânsito na região. A Polícia Técnica de Jequié esteve no local, realizando os serviços periciais e providenciando o encaminhamento do cadáver do homem ao IML.