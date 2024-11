Acidente entre veículos deixa um morto e outros feridos em rodovia no Vale do Jiquiriçá na Bahia

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual ao Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, na colisão frontal entre um Fiat Uno e um Pálio um homem de 52 anos, identificado como Edvaldo Nascimento da Silva faleceu e, duas crianças, uma de 07 anos e um bebê de 03 meses foram socorridas ao Hospital de Planaltino, outras duas vítimas levadas ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após um acidente entre veículos de passeio na manhã deste sábado (09) na Rodovia BA-026, trecho que compreende o município de Planaltino, no Vale do Jiquiriçá.

O desastre provocou interdição da estrada e uma equipe da PRE foi acionada para contornar o trânsito na região. A Polícia Técnica de Jequié esteve no local, realizando os serviços periciais e providenciando o encaminhamento do cadáver do homem ao IML.