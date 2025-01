Acidente envolvendo caminhão dos Bombeiros e carro de passeio deixa cinco vítimas fatais

Um trágico acidente envolvendo um caminhão do Corpo de Bombeiros e um carro de passeio deixou cinco pessoas mortas e uma ferida na manhã deste domingo (26), na Rota do Sol (RSC-453), próximo à Terra de Areia. Entre as fatalidades estão dois bombeiros militares que estavam a caminho de uma ocorrência.

O acidente ocorreu por volta das 9h, quando o caminhão dos Bombeiros, cedido pela unidade de Gramado, capotou e colidiu frontalmente com o carro. As causas do acidente continuam sendo investigadas.

As fatalidades foram identificadas como os bombeiros Audrei Alves Camargo, de 32 anos, e Juliano Baigorra Ribeiro, de 37 anos, além de três ocupantes do carro: um homem, uma mulher e uma criança. Uma quarta ocupante do carro foi socorrida em estado grave para o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

Os bombeiros Camargo e Baigorra eram reconhecidos por seus colegas e comunidade por sua dedicação e profissionalismo. O soldado Camargo atuava no Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre e deixa esposa e três filhos. Já o soldado Baigorra trabalhava no 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves e também deixa esposa e três filhos.