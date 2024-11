Acidente envolvendo três veículos deixa dois mortos na BR-101, em Sapeaçu

Um grave acidente na BR-101, em Sapeaçu, resultou na morte de duas pessoas na noite de quinta-feira (14). O acidente envolveu um Fiat Mobi branco, um Fiat Punto vermelho e uma Dodge Ram.

Segundo informações do site Sapeaçu na Mídia, as vítimas que vieram a óbito estavam no Fiat Mobi, que transportava apenas os dois ocupantes. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus para identificação.