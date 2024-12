Acidente fatal: Bebê morre e seis ficam feridos na BA-001

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (15), na BA-001, entre as cidades de Ilhéus e Una, no extremo sul da Bahia, resultou na trágica morte de um bebê de seis meses e deixou outras seis pessoas feridas. A colisão aconteceu por volta das 5h40, no KM 304 da rodovia, próximo a uma pousada.

Informações obtidas pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, com o comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), o acidente envolveu dois veículos. Um dos carros, trafegando em alta velocidade no sentido Una, parou bruscamente no meio da pista por motivos ainda não esclarecidos. O veículo que seguia atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente, causando o capotamento.

O bebê, identificado como Aislan, estava no veículo que capotou com seus pais e outros familiares. Apesar de ter sido socorrido rapidamente e encaminhado ao Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motorista do veículo que parou no meio da pista, um homem de 27 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele também foi levado para o Hospital Costa do Cacau, onde permanece internado. Os demais ocupantes do veículo que capotou, quatro homens e uma mulher, foram socorridos e encaminhados para a mesma unidade hospitalar. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

A Polícia Civil de Ilhéus investiga as causas do acidente. Perícia foi realizada no local para apurar as circunstâncias da colisão e identificar as possíveis causas do acidente, como excesso de velocidade, falha mecânica ou alguma outra circunstância