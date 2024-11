Acidente fatal envolvendo ciclomotor e carro em rotatória de Vitória da Conquista

Um homem de 49 anos morreu em um acidente com um ciclomotor colidindo com um carro na noite desta última quinta-feira (07), na altura da rotatória com a Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista. Agentes da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para somente constatar o óbito.

Segundo informou a 77ª CIPM ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o acidente ocorreu quando o ciclomotor colidiu com um veículo Ford Ranger, que seguia pela Avenida Presidente Vargas e ingressava na rotatória. O condutor do carro foi conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) para prestar depoimento.

Após serem acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) os agentes militares que esteveram no local para atender a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realizar os procedimentos periciais.