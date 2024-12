Acidente fatal na BR-101: motociclista morre e passageira fica gravemente ferida em Eunápolis

Um acidente foi registrado na manhã de domingo (15), nem trecho da BR-101, próximo ao povoado de Mundo Novo, em Eunápolis, resultou na morte de Edson da Silva Martins Júnior, de 22 anos, e deixou sua passageira, Rayssa de Paula Paiva, de 23 anos, gravemente ferida.

O acidente aconteceu por volta das 8h50 quando a motocicleta Suzuki GSX-R1000 pilotada por Edson foi atingida lateralmente por um Renault Kwid. A força do impacto projetou ambos os ocupantes da moto a cerca de 60 metros de distância.

Edson, que era barbeiro e morava em Eunápolis, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Rayssa foi socorrida e encaminhada para um hospital, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

O casal que ocupava o Renault Kwid, ambos residentes em Itabela, não sofreu ferimentos físicos, mas a esposa de Georgino, motorista do veículo, precisou de atendimento médico devido ao estado de choque.

Informações apuradas pelo Radar News, parceiro do Bahia Notícias, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu em um trecho da rodovia onde a ultrapassagem é proibida. O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo.