Acidente Fatal na BR-101: Mulher Morre em Colisão com Caminhão

Um acidente entre o caminhão e um carro na BR-101 no km 690 resultou na morte de mulher, indetificada como Alana Oliveira Magalhães Lessa, nesta ultima quarta-feira (16) próximo à cidade de Itagimirim, no extremo sul do estado.

Informações apuradas pelo portal Achei sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o acidente aconteceu na curva da Visgueira. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Eunápolis, Alana Oliveira Magalhães Lessa estava em um carro que entrou em conflito um caminhão trator.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda conforme a PRF, um passageiro foi encaminhado para o Hospital de Eunápolis. O estado de saúde dele é estável.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia na rodovia e encaminhar o corpo da motorista para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. Não há informações sobre velório e sepultamento.