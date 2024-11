Acidente fatal na BR-242: colisão frontal deixa um morto e três feridos em Barreiras

Um grave acidente de trânsito, do tipo colisão frontal, resultou em uma morte e três feridos na manhã deste domingo (24), na rodovia BR-242, no município de Barreiras, no Oeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 06h, envolvendo dois veículos: um Fiat Siena e um Ford Fiesta.

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, o Fiat Siena, que seguia em direção a Luís Eduardo Magalhães, colidiu frontalmente com o Ford Fiesta, que estava no sentido oposto, em direção a Barreiras. O impacto da colisão foi tão forte que o motorista do Fiesta, identificado como Gilson Alves de Araújo, de 64 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local.

Profissionais de saúde que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros às vítimas, até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Três pessoas do Fiat Siena foram encaminhados à UPA de Luís Eduardo Magalhães com lesões na cabeça e fraturas nas pernas.

A Superintendência de Trânsito de Barreiras (SUTRANS) organizou o fluxo de veículos na rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local, realizando a perícia e removendo o corpo da vítima para o DPT de Barreiras, onde será submetido a exame de necropsia.

O Corpo de Bombeiros Militar (2ªCIA/17ºBBM) precisou utilizar técnicas de resgate veicular para retirar o corpo de Gilson das ferragens. Após o resgate, a equipe realizou a limpeza da pista para liberar o tráfego. A neblina no trecho, que dificultou a visibilidade, estava presente no momento do acidente, mas as causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A PRF segue investigando o caso.