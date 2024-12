Acidente grave em Brumado: motociclista é atropelado e socorrido em estado crítico

Um motociclista foi atingido por uma carreta na noite deste domingo (08), por volta das 19h, na rotatória da BA-262 com a BR-030, em Brumado. A vítima foi identificada como Marcelo Sena, que estava a caminho do trabalho no Conjunto Penal de Brumado.

Testemunhas ouvidas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, confiram que a carreta seguia no sentido Tanhaçu a Brumado e, ao passar pela rotatória que dá acesso à BR-030, sentido Caetité, colidiu com o motociclista, que trafegava pela BA-262, em direção a Aracatu. Apesar de tentativas de alerta de outros motoristas que passavam pelo local, o acidente não foi evitado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e prestou socorro à vítima, que sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Brumado. O estado de saúde de Marcelo, que também é funcionário do Samu, não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada e atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que realizou os procedimentos necessários no local do acidente.