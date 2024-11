Um acidente foi reportado no início da noite deste sábado (2) na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, no sentido Centro.

A colisão ocorreu na altura da Estação Mussurunga, no início da avenida. Com o incidente, o trânsito é complicado na Avenida Carybé, faz a ligação da via com a Estrada do Coco, em Lauro de Freitas.