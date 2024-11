Acidente na BA-120: família de Nordestina capota veículo, mas sai ilesa

Um carro com um casal e uma criança, moradores de Nordestina, capotou na manhã desta quinta-feira (14) na BA-120, entre Santaluz e Queimadas, na região sisaleira da Bahia. O automóvel saiu da pista e ficou destruído e a família conseguiu ser resgatada sem ferimentos graves.

Informações obtidas pelo Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de uma moto que realizava uma ultrapassagem proibida em um trecho da estrada próximo à Serra do Lajedo, cerca de 12 km da sede de Santaluz.

A mulher e a criança foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao hospital de Santaluz, sem lesões aparentes. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local do acidente e acionou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para registrar a ocorrência.