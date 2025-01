Acidente na BA-156 deixa três mortos em colisão entre caminhões

Na madrugada deste sábado (25), por volta das 4h, uma colisão frontal entre dois caminhões no trecho da BA-156, no município de Macaúbas, resultou na morte de três pessoas. O impacto foi tão forte que as cabines dos veículos ficaram completamente retorcidas, e os caminhões foram parar no acostamento da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um dos caminhões transportava uma carga mista, contendo remédios e peças de motocicletas, enquanto o outro estava carregado com farelo, sacarias de milho e caroços de algodão. Após a colisão, as cargas ficaram espalhadas pela pista, dificultando ainda mais a circulação no local.

As vítimas, dois homens e uma mulher, ficaram presas nas ferragens e morreram no local do acidente. Equipes do 7º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM) foram acionadas para retirar os corpos, enquanto a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) controlou o trânsito na área, evitando novos acidentes.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar a perícia, que ajudará a esclarecer as causas do acidente, que seguem sob investigação.