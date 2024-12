Acidente na BA-284: Veículo tomba e pega fogo, deixando 4 feridos socorridos em Itamaraju

Um grave acidente foi registrado na nesta quarta-feira (25) na rodovia estadual BA-284, trecho que liga Itamaraju a Jucuruçu. Segundo informações preliminares, um veículo de passeio perdeu o controle, tombou às margens da estrada e foi consumido por um incêndio.

O impacto deixou ao menos quatro pessoas feridas, que foram prontamente socorridas e encaminhadas para a unidade hospitalar de Itamaraju. A gravidade das lesões ainda não foi divulgada, mas relatos indicam momentos de grande tensão na cena do acidente.

As chamas que destruíram o veículo exigiram a rápida intervenção de populares para evitar maiores danos ao entorno. O trânsito no local ficou parcialmente interditado, e autoridades estão investigando as causas do incidente.

Motoristas que trafegam pelo trecho são alertados para redobrar a atenção, especialmente devido às condições irregulares da rodovia, frequentemente apontadas como um fator de risco.