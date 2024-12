Acidente na BR-116: ônibus, carreta e carro se envolvem em colisão e deixam 22 mortos em MG

Um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (21) na BR-116, próximo a Teófilo Otoni, em Minas Gerais, resultou na morte de pelo menos 22 pessoas. O acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um carro de passeio, e aconteceu por volta das 3h30 da manhã, no KM 285 da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus, que havia partido de São Paulo com destino a Vitória da Conquista na sexta-feira (20), sofreu um estouro de pneu, o que fez o motorista perder o controle do veículo. O ônibus colidiu com uma carreta e, em seguida, com um carro. O impacto foi tão forte que o ônibus pegou fogo.

Equipes de resgate foram enviadas ao local e encontraram uma cena de grande destruição. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou interditar totalmente a pista, que segue bloqueada até o momento, sem previsão de liberação.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada, e a Polícia Civil está investigando as causas do acidente.