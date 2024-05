Acidente na rodovia BR-101 bloqueou parte da via entre Itamaraju e Teixeira

O trecho da rodovia BR-101 entre Itamaraju e Teixeira de Freitas ficou lento durante o período da manhã desta quarta-feira (01) de maio “Feriado do Trabalhador”, após um acidente envolver um veículo de carga e um utilitário, há pouco menos de 20 km do perímetro urbano de Itamaraju.

O veículo menor (VW Saveiro de cor prata) colidiu nas rodas laterais do caminhão modelo Mercedes-Benz Atego 2426 de cor branca e placa RCZ-2F30, licenciado em Jequié. Com o forte impacto o utilitário ficou com a parte frontal destruída, além de bloquear um dos sentidos da rodovia.

Pessoas que transitavam pelo trecho notificaram as autoridades e auxiliaram os passageiros do veículo utilitário.

Apesar do acidente não foram registradas pessoas com graves ferimentos.

As autoridades orientaram os condutores a redobrarem atenção no trecho. Os veículos foram removidos por uma empresa de guinchos.

As causas do acidente deverão ser investigadas