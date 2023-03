Acidente na rodovia Itamaraju/Prado deixa uma pessoa ferida

Uma equipe do SAMU 192, prestou atendimento a uma vítima de acidente automobilístico na manhã deste domingo (05) de março, no trecho da BA 489.

A vítima ocupava um veículo de passeio modelo Fiat uno de cor branca, que acabou perdendo o controle e caindo às margens da rodovia que liga os municípios de Itamaraju e Prado, nas proximidades da área industrial.

O homem identificado como Alex Xavier Sampaio (41 anos), recebeu os primeiros atendimentos, sendo ainda imobilizado e posteriormente transferido para o hospital municipal de Itamaraju.

As autoridades policiais também foram notificadas acerca do acidente.

O veículo será removido do local e a polícia deverá apurar as circunstâncias do acidente.