Acionistas da Americanas vão processar ex-executivos por fraudes contábeis e irregularidades

Os acionistas da Americanas decidiram, em assembleia geral extraordinária, processar civilmente os ex-executivos Miguel Gomes Gutierrez, Anna Christina Saicali, José Timótheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles. Essa ação é motivada pelos danos financeiros resultantes de fraudes contábeis e outras irregularidades ocorridas durante o exercício social que se encerrou em 31 de dezembro de 2022. A votação contou com 139,8 milhões de votos a favor da ação, enquanto 6,8 mil foram contrários e 5,4 mil se abstiveram. Na mesma assembleia, os acionistas também rejeitaram as contas dos ex-administradores, com 49,4 milhões de votos a favor dessa rejeição. Essa decisão reflete a insatisfação dos investidores com a gestão anterior, que enfrentou sérios problemas financeiros e de governança. A aprovação da ação de responsabilidade civil é um passo importante para buscar reparação pelos prejuízos sofridos.

Além das deliberações sobre os ex-executivos, os acionistas aprovaram as contas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, que apresentaram um prejuízo de R$ 2,2 bilhões. Essa foi a primeira vez que as demonstrações financeiras foram aprovadas sem ressalvas desde que a empresa entrou em recuperação judicial em 2023, o que pode indicar um avanço na reestruturação da companhia. Outra medida aprovada na assembleia foi a alteração do estatuto social da empresa, que agora reflete o novo valor e a quantidade de ações resultantes do aumento de capital autorizado em uma assembleia anterior, realizada em 21 de maio de 2024. Essas mudanças são vistas como essenciais para a recuperação e a reestruturação financeira da Americanas, que busca restabelecer a confiança dos investidores e do mercado.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA