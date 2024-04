ACM Neto participa de ato em Teixeira de Freitas e pede reeleição de Marcelo Belitardo: ‘Nunca vi tanta energia’

Foto: Divulgação

ACM Neto desembarcou neste sábado (6) em Teixeira de Freitas 06 de abril de 2024 | 14:24

Após passar por Vitória da Conquista, o vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, desembarcou neste sábado (6) em Teixeira de Freitas, extremo-sul da Bahia, para participar do ato de filiação partidária do União Brasil, PRD e PDT. Neto pediu que o atual Marcelo Belitardo (União Brasil) seja candidato à reeleição.

“Há mais de 20 anos que participo de atos políticos aqui na cidade, e nunca vi tanta energia, tanta força, tanta confiança como vi hoje. E vamos juntos construir a maior vitória que um prefeito já teve”, disse.

De acordo com o ex-prefeito de Salvador, Belitardo é um dos melhores prefeitos da Bahia. “É, sem dúvida, o melhor momento da gestão do prefeito Marcelo, e é claro, com tudo isso se reflete no sentimento popular, com o desejo da continuidade desse trabalho. As pessoas enxergam claramente as qualidades de Marcelo, um homem sério, um homem de bem, um homem que é o melhor para Teixeira de Freitas, e que vem fazendo o melhor. Então, eu acho que isso tudo é uma largada, é o pontapé inicial de uma campanha, e se Deus quiser, vitoriosa até outubro”, definiu.

Na sexta (5), Neto participou do lançamento da pré-candidatura de Sheila Lemos (União Brasil) a prefeita de Vitória Conquista, no sudoeste baiano. Na oportunidade, Neto também anunciou a filiação se quatro vereadores ao União Brasil.

