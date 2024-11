Ações da Americanas disparam 63% após lucro de R$ 10,3 bilhões no 3º tri

As ações da Americanas operam em alta de 63% por volta das 11h40 desta quinta-feira, 14, com o mercado digerindo o resultado da companhia divulgado na véspera. Os papeis eram negociados a R$ 5,49 no final desta manhã. Vale lembrar que chegaram a ser cotados a centavos após a divulgação da fraude, em janeiro de 2023.

+Americanas coloca como receita desconto em dívidas e tem lucro de R$ 10 bi no 3º tri

Nos números referentes ao terceiro trimestre de 2024, o resultado da Americanas mostrou lucro de R$ 10,3 bilhões, revertendo prejuízo de R$ 1,63 bilhão visto em igual período do ano anterior.

A receita líquida da Americanas no terceiro trimestre de 2024 foi de R$ 3,19 bilhões, estável ante mesmo intervalo de 2023.

O lucro na casa das dezenas de bilhões, assim, deriva de um efeito contábil, dado que o resultado foi impactado por diversos efeitos decorrentes da execução do Plano de Recuperação Judicial e da quitação das dívidas concursais.

No terceiro trimestre, o resultado financeiro consolidado foi positivo em R$ 14,2 bilhões.

A companhia afirmou que o resultado contou com fatores de “reconhecimento como receita financeira dos ‘haircuts’ gerados no momento da quitação de dívidas concursais com credores financeiros e reversão de juros e atualizações monetárias”.

“Eliminamos quase a totalidade das dívidas concursais e transformamos a Americanas em uma empresa com dívida equivalente ao seu volume de caixa e recebíveis, endereçando a estrutura de capital”, disse a companhia em seu release de resultados.

“A reestruturação também resultou na reversão do patrimônio líquido da companhia de R$ 30,4 bilhões negativos em junho de 2024 para R$ 5,7 bilhões positivos no fim de setembro de 2024”, disse a companhia no comunicado de anúncio dos resultados.

Ações da Americanas seguem no vermelho em janelas mais longas

Apesar do desempenho positivo nos últimos 30 dias, os papéis da varejista seguem no vermelho em janelas mais longas.

Conforme dados do Status Invest, os papéis AMER3 recuam 92% em um período de 12 meses.

Desde a revelação da fraude, em meados de janeiro de 2023, as ações da Americanas caem 99%.

O post Ações da Americanas disparam 63% após lucro de R$ 10,3 bilhões no 3º tri apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.