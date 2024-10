Ações da Azul disparam após acordo de US$ 500 milhões em financiamento

As ações da Azul Linhas Aéreas (AZUL4) registraram uma expressiva valorização após a companhia anunciar um acordo com credores de títulos de dívida, que possibilitará a captação de até US$ 500 milhões em novos financiamentos. Essa movimentação é vista como uma estratégia para diminuir a dívida da empresa e fortalecer sua posição financeira. Os papéis da companhia subiram 10,26%, alcançando o valor de R$ 5,91. Esse aporte financeiro faz parte de um entendimento recente com arrendadores, que permitirá à Azul eliminar cerca de US$ 550 milhões em obrigações. Em troca, a empresa cederá aproximadamente 20% de sua participação acionária. No primeiro momento, a Azul receberá US$ 150 milhões ainda esta semana, com a expectativa de mais US$ 250 milhões até o final do ano, totalizando US$ 400 milhões. Há também a possibilidade de um adicional de US$ 100 milhões em um futuro próximo.

Além disso, o acordo pode contemplar a conversão de dívidas em ações, que pode chegar a até US$ 800 milhões, caso a companhia consiga otimizar seu fluxo de caixa. Para isso, a Azul planeja implementar uma redução de custos na ordem de US$ 100 milhões anualmente. Essa estratégia visa não apenas melhorar a saúde financeira da empresa, mas também enfrentar os desafios impostos pela valorização do dólar em relação ao real. Com essas medidas, a Azul Linhas Aéreas busca não apenas estabilizar sua situação financeira, mas também se preparar para um cenário econômico desafiador.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA