Ações da Petrobras caem mais de 8% após demissão de Prates

Dólar subiu para R$ 5,17 e Bolsa teve queda de 0,6% na abertura do mercado; investidores aguardam definição sobre o novo comando da petroleira

Os ADRs (American Depositary Receipts) da Petrobras negociados em Nova York operavam em queda de mais de 7%; na foto, a fachada do prédio da Petrobras no Rio de Janeiro Sérgio Lima/Poder360 – 2.jul.2019

Vitória Queiroz 15.mai.2024 (quarta-feira) – 10h36



As ações preferenciais (PETR4) abriram com queda de 8% na manhã desta 4ª feira (15.mai.2024), cotadas a R$ 37,57 às 10h25, depois da demissão de Jean Paul Prates. Já os ativos ordinários (PETR3) abriram com queda de 6,9%, cotados a R$ 39,95 às 10h16.

Os ADRs (American Depositary Receipts) da Petrobras negociados em Nova York operavam em queda de mais de 7% até às 9h50. As perdas ocorrem nas negociações prévias à abertura da Bolsa, quando há um volume menor de operações.

O dólar comercial começou o dia com alta de até 0,2%, cotado a R$ 5,17. Já o Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), caía mais 0,6%, aos 127.692 pontos, às 10h20.

Demissão de Prates O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu na noite de 3ª feira (14.mai.2024) Jean Paul Prates do cargo de presidente da Petrobras. A substituta de Prates e nova presidente será a engenheira Magda Chambriard.

Prates estava passando por “fritura” de setores do governo que o queriam fora do cargo desde o ano passado. Os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil) vinham fazendo duras críticas à sua gestão.

Prates e Silveira protagonizaram uma série de embates desde o ano passado. No começo, as disputas se concentravam em aspectos técnicos como a reinjeção de gás natural nos poços de petróleo da estatal, mas o tratamento entre as partes ficou mais ríspido com o passar do tempo.

O episódio mais crítico se deu em março de 2024, quando os representantes do governo no Conselho de Administração da Petrobras vetaram a distribuição de dividendos extraordinários por orientação de Silveira e Rui Costa.

Na ocasião, Prates se absteve da votação e tentou costurar uma distribuição dos dividendos. Saiu derrotado e desautorizado por Lula. A atitude foi vista como uma falta de comprometimento do Executivo com o direcionamento que o governo quer dar à Petrobras.

Em nota, a Petrobras afirmou que recebeu a solicitação para que o Conselho de Administração se reúna para apreciar o encerramento antecipado do mandato de Prates. Eis a íntegra (PDF – 304 kB).

QUEM É MAGDA CHAMBRIARD A nova presidente, de 66 anos, foi diretora-geral da ANP de 2012 a 2016. Antes, trabalhou por 22 anos na Petrobras como funcionária de carreira. É engenheira e consultora nos setores de petróleo e energia.

Segundo o seu perfil no LinkedIn, Chambriard é formada em engenharia química pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Desde abril de 2021, ela atua como diretora da assessoria fiscal da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).