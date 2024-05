Ações da Petrobras sobem 1% após Magda assumir a estatal

Papéis preferenciais fecharam esta 2ª feira (27.mai) a R$ 37,01; ordinários valiam R$ 38,70

Magda foi escolhida por Lula para comandar a Petrobras depois da demissão de Jean Paul Sérgio Lima/Poder360

Gabriel Benevides 27.mai.2024 (segunda-feira) – 18h54



Depois de Magda Chambriard assumir o comando da Petrobras, as ações da estatal fecharam esta 2ª feira (27.mai.2024) em alta. Ela assumiu o cargo em 24 de maio.

Os papéis ordinários (PETR3) da companhia subiram 1,02%, cotados a R$ 38,70. Os preferenciais (PETR4) subiram 1,09% e valiam R$ 37,01.

Eis abaixo a variação em uma semana das ações da Petrobras:

preferenciais – sobem 0,71%; ordinárias – ficam estáveis. Magda assume o cargo deixado por Jean Paul Prates, demitido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 14 de maio.

A saída mexeu com as ações da petroleira. No dia seguinte à demissão, os papéis caíram. Ao fim daquela semana, a empresa perdeu R$ 55,3 bilhões em valor de mercado.

O Ibovespa terminou o dia aos 124.495,68 pontos. O principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) cresceu 0,15% no dia.