Ações da Petrobras sobem forte após aumento no preço do diesel

As ações da Petrobras eram negociadas em forte alta no pregão da Bolsa de Valores do Brasil (B3) na tarde desta sexta-feira (31/1).

O que aconteceu

Mais cedo, a companhia anunciou um reajuste no preço do diesel vendido para as distribuidoras.

A partir de sábado (1º/2), o valor por litro passará a ser, em média, de R$ 3,72 – o que representa aumento de mais de 6%, ou de R$ 0,22 por litro.

É o primeiro reajuste em quase dois anos.

A última alta no preço do combustível havia acontecido em 21 de outubro de 2023, quando a companhia elevou o valor médio em R$ 0,25 por litro (ou R$ 4,05 o litro).

Embora o reajuste já estivesse no radar do mercado, o anúncio oficial impulsionou os papéis da Petrobras na Bolsa. Por volta das 14h15, as ações preferenciais da companhia registravam valorização de 2,35%, a R$ 38,27.

As ações ordinárias subiam 2,03%, negociadas a R$ 42,21.

Ibovespa

Pouco depois das 15 horas, o Ibovespa tinha alta de 0,11%, aos 127 mil pontos.

Na véspera, o principal índice das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira fechou em forte alta de 2,8%, aos 126,9 mil pontos.

Com o resultado, o Ibovespa acumula ganhos de 3,65% na semana e 5,51% no mês.