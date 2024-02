Ações da PM em repressão ao assassinato de soldado deixam seis mortos no litoral de SP

A operação da Polícia Militar na Baixada Santista, no litoral paulista, em decorrência do assassinato de um soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), resultou em pelo menos seis mortes entre sábado e domingo, de acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, três equipes da Rota cercaram pontos de fuga na Vila dos Criadores, em Santos, quando foram surpreendidas por criminosos. Três suspeitos foram baleados e morreram. Com eles, foram encontradas três armas, 110 porções de maconha, 76 porções de cocaína e 196 porções de crack. Por meio da rede social X (antigo Twitter), Derrite informou que o governo continuará com uma operação de inteligência para desarticular o crime organizado.

O soldado Samuel Wesley Cosmo, de 35 anos, foi morto na última sexta-feira após ser baleado em uma ação de patrulhamento em Santos. Após o ocorrido, Derrite, anunciou uma operação para localizar os suspeitos. Três pessoas foram presas na sexta-feira, mas as ações continuam. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a polícia paulista está empenhada em identificar os responsáveis. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que, neste fim de semana, ocorreram quatro ocorrências envolvendo mortes decorrentes de intervenção policial (MDIP) na Baixada Santista: uma delas com três óbitos e as outras com um óbito cada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, ambos os casos, um ocorrido em Santos e outro em São Vicente, decorreram de confrontos com a polícia. Em uma das ações, um policial militar de 33 anos foi atingido de raspão no braço e passou por atendimento médico na Santa Casa da cidade.

